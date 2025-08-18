Новые трамвайные пути на Мира в Перми проходят обкатку

Ход реконструкции трамвайных путей в Индустриальном районе проверил глава Перми Эдуард Соснин. По поручению губернатора Дмитрия Махонина в ближайшее время будет открыто движение трамваев на улице Мира от остановочного пункта «Школа № 107» до «Стахановского кольца». Движение трамваев между Индустриальным районом и центром города планируется запустить позже, когда будут готовы трамвайные пути на улицах Крисанова и Карпинского.
На участке улицы Мира, рассказал Эдуард Соснин, уже уложена рельсошпальная решетка и современные спецчасти, идет укладка плит и обособление путей бордюром — оно позволит трамваям ездить быстрее и безопаснее.
Сейчас проводятся обкатки новых трамвайных путей от депо «Балатово» до «Стахановского кольца»: проверяется безопасность и плавность хода трамваев.