Новые трамвайные пути на Мира в Перми проходят обкатку

Ход реконструкции трамвайных путей в Индустриальном районе проверил глава Перми Эдуард Соснин. По поручению губернатора Дмитрия Махонина в ближайшее время будет открыто движение трамваев на улице Мира от остановочного пункта «Школа № 107» до «Стахановского кольца». Движение трамваев между Индустриальным районом и центром города планируется запустить позже, когда будут готовы трамвайные пути на улицах Крисанова и Карпинского.