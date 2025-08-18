Ричмонд
Скрипач Михаил Симонян назначен замглавы министерства культуры Новосибирской области

Известный музыкант и дирижер Михаил Симонян с 18 августа приступил к обязанностям заместителя министра культуры региона, возглавив управление профессионального искусства, культурного наследия и образования.

В министерстве культуры Новосибирской области Михаил Симонян исполняет обязанности замглавы ведомства. В приемной минкульта «Континенту Сибирь» подтвердили, что на данный момент он находится в статусе исполняющего обязанности.

Должность освободилась после того, как Ирина Рудковская перешла на пост директора Новосибирского музыкального театра.

Михаил Симонян — скрипач, дирижер, советник губернатора и руководитель Сибирского фестивального оркестра. Он также был художественным руководителем первого международного оперного фестиваля Василисы Бержанской, прошедшего в январе этого года в Новосибирске.

9 сентября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца запланирован концерт с участием Симоняна и артистов из Санкт-Петербурга, включая Лоренца Настурика-Гершовичи, первой скрипки оркестра Валерия Гергиева.

Помимо музыкальной деятельности, Симонян регулярно ездит на фронт и представляет губернатора и правительство Новосибирской области в Донбассе. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.