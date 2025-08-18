Девять авторских разработок участников проекта «100 идей для Беларуси» представят на Ecology Expo

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять авторских разработок участников республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» представят на международной специализированной экологической выставке Ecology Expo — 2025, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций ЦК БРСМ Анжелика Явных.
«Выставка пройдет под девизом “Зеленые инновации для устойчивого будущего”. Эта тема близка и республиканскому молодежному проекту “100 идей для Беларуси”. Отдельная номинация конкурсного отбора — “Экология”, включающая проекты, направленные на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение вредного воздействия на окружающую среду», — рассказала Анжелика Явных.
Так, в экспозицию войдет проект «Роботизированная агротехническая система с возможностью дистанционного управления» Федора Лучиновича и Артема Малаева из Национального детского технопарка. Система призвана помочь человеку в посадке, поливе и удобрении растений в теплице, она легка и понятна в использовании и занимает немного места.
Творческий коллектив Карины Герасимено, Станиславы Мальцевой и Кристины Шиболович, учащихся средней школы № 75 г. Гомеля, представят на выставке проект по созданию и развитию школьного центра устойчивого развития, направленного на обучение учащихся принципам устойчивого развития, повышение осведомленности учеников о проблемах окружающей среды и способах их решения, внедрение практик устойчивого потребления и производства.
Авторская разработка «Мискантус Гигантский на радиоактивно загрязненных землях» Евгения Евсеева из ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» представит посетителям выставки новую для Беларуси культуру, интродуцированную в условиях Белорусского Полесья, опишет его биологические и экологические особенности, а также расскажет о возможностях использования на энергетические цели.
Эффективность применения системы капельного орошения из вторсырья для полива культурных растений в условиях открытого и закрытого грунта продемонстрируют на примере выращенной продукции учитель биологии Анастасия Невмержицкая и учащаяся Дарья Шуканова из Лельчицкой районной гимназии имени И. А. Колоса.
Анастасия Кресик и Мария Мельник, учащиеся Верхменской средней школы имени В. А. Тумара, представят проект «Изготовление и исследование одноразовой биоразлагаемой посуды из растительных материалов». Их разработка доказывает, что посуда, изготовленная из картофельной кожуры, яблочного пюре, теста, в основе которой содержится агар-агар, желатин, восковые салфетки, может стать вполне устойчивой альтернативой пластиковой посуде.
Сразу два проекта приедут на выставку из средней школы № 8 г. Кричева. Экспонентом выставки станет проект «Полисахаридное варенье», автором которого является учащаяся Диана Ивкина. В основу разработки легло получение сахаристого вещества из картофеля для обеспечения населения пищевыми заменителями сахара с высоким содержанием мальтозы и глюкозы. Оно является ценным пищевым продуктом, сладким и менее вязким по сравнению с карамельным сиропом, негигроскопично, не кристаллизуется при хранении, в связи с чем пригодно для замены сахаросодержащих продуктов в хлебопекарной, консервной и других отраслях промышленности. А учащаяся Дарья Иванова привезет на выставку «Конфеты леса». Сладости из сосновых шишек — это уникальный продукт, который в последние годы привлекает внимание как потребителей, так и исследователей. Сосновые шишки, обладая множеством полезных свойств, становятся все более популярными в кулинарии и народной медицине.
Анна Петрович, воспитатель дошкольного образования ГУО «Детский сад № 308 г. Минска», представит автоматизированный мониторинг почвенного состава: разработка системы на основе искусственного интеллекта, способного анализировать данные о почве и предоставлять рекомендации по оптимизации уровня удобрений для максимизации урожайности.
О вторичной переработке тетрапаков как элементе экологичного образования расскажет проект Евгения Артемова, заместителя директора по учебной работе ГУО «Гимназия № 13 г. Минска».
«Выставка проводится уже в третий раз, однако уникальной возможностью презентовать свои проекты на международной арене победители и финалисты проекта “100 идей для Беларуси” воспользуются впервые», — дополнила Анжелика Явных.
Международная специализированная экологическая выставка Ecology Expo — 2025 пройдет с 19 по 21 августа в Минском международном выставочном центре. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов Республики Беларусь и Национальный выставочный центр «БелЭкспо».-0-