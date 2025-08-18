Девять авторских разработок участников проекта «100 идей для Беларуси» представят на Ecology Expo

Сразу два проекта приедут на выставку из средней школы № 8 г. Кричева. Экспонентом выставки станет проект «Полисахаридное варенье», автором которого является учащаяся Диана Ивкина. В основу разработки легло получение сахаристого вещества из картофеля для обеспечения населения пищевыми заменителями сахара с высоким содержанием мальтозы и глюкозы. Оно является ценным пищевым продуктом, сладким и менее вязким по сравнению с карамельным сиропом, негигроскопично, не кристаллизуется при хранении, в связи с чем пригодно для замены сахаросодержащих продуктов в хлебопекарной, консервной и других отраслях промышленности. А учащаяся Дарья Иванова привезет на выставку «Конфеты леса». Сладости из сосновых шишек — это уникальный продукт, который в последние годы привлекает внимание как потребителей, так и исследователей. Сосновые шишки, обладая множеством полезных свойств, становятся все более популярными в кулинарии и народной медицине.