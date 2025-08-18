Разработан проект «зеленого» самосвала на водородном топливе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Исследователи из России подготовили детальный проект, в рамках которого в ближайшие два года ученые планируют изготовить и установить на самосвал БелАЗ-7530 генератор энергии на базе водородных топливных элементов общей мощностью около 1 мВт, а также суперконденсаторы и новейшие аккумуляторы. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.