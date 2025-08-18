В Новосибирской области отремонтируют 2 участка дороги Мошково — Белоярка

Ремонт двух участков дороги Мошково — Белоярка ведется в Мошковском районе Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Работы, в частности, проводят на участках общей протяженностью 5 километров. Длина первого отрезка составляет 1 километр. Он расположен у съезда с федеральной трассы Р-255. Там специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины и установили дорожные знаки. А протяженность второго участка — 4 километра. Он расположен около поселка Красногорского. Там специалистам осталось смонтировать барьерные ограждения и обновить водопропускные трубы.
Отмечается, что эта дорога имеет важное значение. Она соединяет более десяти населенных пунктов с районным центром. Также по ней можно добраться до баз отдыха на берегу реки Оби.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.