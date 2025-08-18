В Новосибирской области отремонтируют 2 участка дороги Мошково — Белоярка

Работы, в частности, проводят на участках общей протяженностью 5 километров. Длина первого отрезка составляет 1 километр. Он расположен у съезда с федеральной трассы Р-255. Там специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины и установили дорожные знаки. А протяженность второго участка — 4 километра. Он расположен около поселка Красногорского. Там специалистам осталось смонтировать барьерные ограждения и обновить водопропускные трубы.