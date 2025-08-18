В Уфе пересмотрят план застройки квартала в Советском районе

Администрация Уфы разрешила корректировку утвержденного проекта планировки территории, ограниченной улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и новыми проектируемыми улицами. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте мэрии.
Согласно генплану, эта зона отведена под смешанную застройку, где могут соседствовать жилые дома, общественные здания и производственные объекты. Особое внимание уделяется участкам с устаревшими промышленными и складскими помещениями. Их, согласно документу, планируют реорганизовать, чтобы освободить место для современного жилья и социальных объектов. Часть территории относится к рекреационной зоне с природными ландшафтами, которые идеально подходят для организации зон отдыха.
В рамках проекта также предусмотрено размещение на территории квартала специальных объектов ограниченного доступа, включая водозаборные узлы и другие инженерные сооружения.
Улица Сагита Агиша обозначена в генплане как важная городская магистраль, Степана Злобина как районная транспортная артерия, а Гали Ибрагимова — как местная дорога.
Доработанный проект изменений необходимо представить на рассмотрение в Главархитектуру.
