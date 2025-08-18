В Уфе пересмотрят план застройки квартала в Советском районе

Согласно генплану, эта зона отведена под смешанную застройку, где могут соседствовать жилые дома, общественные здания и производственные объекты. Особое внимание уделяется участкам с устаревшими промышленными и складскими помещениями. Их, согласно документу, планируют реорганизовать, чтобы освободить место для современного жилья и социальных объектов. Часть территории относится к рекреационной зоне с природными ландшафтами, которые идеально подходят для организации зон отдыха.