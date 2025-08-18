Создана жевательная резинка с пробиотиками

Наставники проекта и члены авторского коллектива отмечают успех «синергии» молодых стоматологов, провизоров и менеджеров. «Абсолютно незнакомые друг с другом люди за 10 очных занятий смогли не только придумать и обосновать уникальные продукты, но и создать их своими руками на опытном производстве в Институте фармации Сеченовского Университета. Они сделали это самостоятельно, полагаясь лишь на нашу конструктивную критику», — рассказала заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института стоматологии им. Е. В. Боровского Анна Туркина.