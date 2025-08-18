Заключение о техническом состоянии дома после атаки БПЛА подготовят в Ростове

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин проинформировал о ходе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА в Октябрьском и Кировском районах города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Так, в Октябрьском районе специалисты уже провели обследование 34 адресов, из которых по 12 объектам работы завершены полностью. В пяти квартирах заменены оконные конструкции, продолжается замер остальных поврежденных окон. Особое внимание уделяется многоквартирному дому, пострадавшему от столкновения с БПЛА. Заключение о его техническом состоянии направлено в «Фонд капитального ремонта» для организации восстановления кровли.
— В некоторых квартирах пока не удалось провести работы из-за отсутствия собственников, но администрация активно с ними связывается, — говорится в сообщении.
А в Кировском районе во всех поврежденных квартирах восстановлены окна, работы по фасаду здания на улице Левобережной планируется завершить до конца недели.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростове на выходных выполнялись восстановительные работы после атаки БПЛА.