Заключение о техническом состоянии дома после атаки БПЛА подготовят в Ростове

Александр Скрябин рассказал об устранении последствий атаки БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин проинформировал о ходе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА в Октябрьском и Кировском районах города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, в Октябрьском районе специалисты уже провели обследование 34 адресов, из которых по 12 объектам работы завершены полностью. В пяти квартирах заменены оконные конструкции, продолжается замер остальных поврежденных окон. Особое внимание уделяется многоквартирному дому, пострадавшему от столкновения с БПЛА. Заключение о его техническом состоянии направлено в «Фонд капитального ремонта» для организации восстановления кровли.

— В некоторых квартирах пока не удалось провести работы из-за отсутствия собственников, но администрация активно с ними связывается, — говорится в сообщении.

А в Кировском районе во всех поврежденных квартирах восстановлены окна, работы по фасаду здания на улице Левобережной планируется завершить до конца недели.

