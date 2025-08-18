Юный петербуржец завоевал медали на олимпиаде по искусственному интеллекту

Ученик петербургской инженерно-технологической школы № 777 Константин Сигалов стал призером VII Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Его готовили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Приморского района Северной столицы.
Напомним, что олимпиада прошла в Пекине. На ней Константин завоевал бронзу в индивидуальном зачете и серебро в командном. Всего представители российской сборной взяли 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Подчеркивается, что таким образом они установили рекорд.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.