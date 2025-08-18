В марафоне «Мы за ZОЖ!» поучаствовали около 11 тысяч жителей Нижегородчины

За четыре месяца проведения акции было организовано и оказано более 6 тысяч медицинских обследований и врачебных консультаций. Для этого в регионе подготовили 14 площадок. Например, мероприятия акции прошли в Кстове. В городе был развернут «Шатер здоровья», а также работали передвижные диагностические комплексы. Жители всего Кстовского района могли бесплатно проверить давление, уровень сахара в крови, пройти ЭКГ, маммографию и другие обследования.