В марафоне «Мы за ZОЖ!» поучаствовали около 11 тысяч жителей Нижегородчины

Они бесплатно прошли различные медобследования, сдали анализы, присоединились к спортивным состязаниям и попробовали свои силы в викторинах с призами.

Около 11 тысяч жителей Нижегородской области стали участниками марафона «Мы за ZОЖ!», который проводится при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За четыре месяца проведения акции было организовано и оказано более 6 тысяч медицинских обследований и врачебных консультаций. Для этого в регионе подготовили 14 площадок. Например, мероприятия акции прошли в Кстове. В городе был развернут «Шатер здоровья», а также работали передвижные диагностические комплексы. Жители всего Кстовского района могли бесплатно проверить давление, уровень сахара в крови, пройти ЭКГ, маммографию и другие обследования.

Кроме того, для участников марафона всех возрастов и уровней физической подготовки организовали различные спортивные состязания. Также все желающие могли получить полезную информацию о здоровом образе жизни. Для этого были подготовлены увлекательные тематические викторины с памятными призами.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.