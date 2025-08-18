Петербургская молодежь взяла золото на этапе чемпионата высоких технологий

Учащиеся Политехнического колледжа городского хозяйства стали победителями межрегионального этапа чемпионата высоких технологий, который проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
В частности, Алексей Анфимов взял золото в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования». Он стал лучшим среди участников из 11 регионов.
Еще одно золото Петербургу принес Игорь Бороздин. Ему не было равных в компетенции «Кибериммунная автономность». Под руководством своего наставника Святослава Дуксина юноша успешно справился с заданиями. Он, в частности, проанализировал код и придумал способы обхода киберпрепятсвий. В сентябре победители отправятся на финальный этап в Великий Новгород.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.