Петербургская молодежь взяла золото на этапе чемпионата высоких технологий

Еще одно золото Петербургу принес Игорь Бороздин. Ему не было равных в компетенции «Кибериммунная автономность». Под руководством своего наставника Святослава Дуксина юноша успешно справился с заданиями. Он, в частности, проанализировал код и придумал способы обхода киберпрепятсвий. В сентябре победители отправятся на финальный этап в Великий Новгород.