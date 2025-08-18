В Подольске прошел гала-концерт «Путь Чайковского»

«В Плещееве Петр Ильич Чайковский бывал, работал и творил. Мы протянули ниточку от Клина сюда, в Плещеево. Сделали сегодняшний концерт продолжением масштабного фестиваля в Клину и тем самым соединили эти два места, которых роднит связь с композитором. Мы надеемся обратить внимание наших жителей, туристов на замечательную усадьбу Плещеево, связанную с именем Надежды фон Мекк, меценатки, долгие годы поддерживавшей композитора, и открыть еще одну точку притяжения», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.