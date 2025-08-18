В Подольске прошел гала-концерт «Путь Чайковского»

Гала-концерт «Путь Чайковского» состоялся в усадьбе Плещеево в подмосковном Подольске при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Концерт под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета посетили более 7 тысяч человек. Во время него звучала музыка Петра Ильича Чайковского в исполнении звезд мировой классики: скрипача Павла Милюкова и виолончелиста Александра Рамма. Кроме того, перед зрителями выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы». Также во время концерта народный артист РСФСР Сергей Шакуров зачитал отрывки из дневников Чайковского.
«В Плещееве Петр Ильич Чайковский бывал, работал и творил. Мы протянули ниточку от Клина сюда, в Плещеево. Сделали сегодняшний концерт продолжением масштабного фестиваля в Клину и тем самым соединили эти два места, которых роднит связь с композитором. Мы надеемся обратить внимание наших жителей, туристов на замечательную усадьбу Плещеево, связанную с именем Надежды фон Мекк, меценатки, долгие годы поддерживавшей композитора, и открыть еще одну точку притяжения», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.