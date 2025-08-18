Ричмонд
В Пушкинском районе Петербурга новое медоборудование получили 2 поликлиники

Среди приобретений — флюорограф, цифровой рентген-комплекс и автоматизированные аппараты для проверки зрения.

Источник: Национальные проекты России

Две поликлиники в Пушкинском районе Санкт-Петербурга получили новое медоборудование в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

Так, в детскую городскую поликлинику № 49 поступили автоматизированные аппараты для проверки зрения. Обследоваться на них можно всего за 1 минуту. Также в учреждении установили цифровой рентген-комплекс нового поколения.

А взрослая поликлиника № 60 получила современный флюорограф. На нем можно ежедневно проводить до 150 исследований. Его появление особенно важно в период сезонного роста заболеваемости.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.