Попугай установил мировой рекорд интеллекта, решив цветовую задачу за полминуты

Сяогуй должен был в правильном порядке разложить по цветам десять шариков. Попугаю понадобилось всего лишь 33,5 секунды на то, чтобы сделать это. Причем в один момент он перепутал два оттенка розового, но потом быстро исправил ошибку и все равно смог побить рекорд.