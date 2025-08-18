Попугай установил мировой рекорд интеллекта, решив цветовую задачу за полминуты

Попугай из Китая по кличке Сяогуй побил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса, показав высокий интеллект. Пернатый смог решить сложную цветовую задачу почти за полминуты. Об эксперименте рассказали в пресс-службе Книги рекордов.
Сяогуй должен был в правильном порядке разложить по цветам десять шариков. Попугаю понадобилось всего лишь 33,5 секунды на то, чтобы сделать это. Причем в один момент он перепутал два оттенка розового, но потом быстро исправил ошибку и все равно смог побить рекорд.
Все началось после того, как владелец Сяогуя заметил интерес своего питомца к разноцветным игрушкам. Изначально он играл с ним, потом начал тренировать. Теперь Сяогуй добрался до Книги рекордов Гиннесса, говорится в публикации.
Бывает, что интеллект этих птиц помогает в неожиданных ситуациях. В начале августа в Великобритании научившийся говорить попугай по имени Манго помог британским правоохранителям выйти на банду наркоторговцев в городе Блэкпул.
Часто попугаи становятся причиной всевозможных забавных случаев. Так, в Швеции попугай обматерил местных полицейских, которые пытались спасти птицу после побега из дома. Приманить попугая удалось пачкой сигарет.