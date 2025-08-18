Ричмонд
Паломники Всебелорусского крестного хода отправились из Жировичей в Минск

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началось молитвенное шествие IV Всебелорусского крестного хода «Жировичи — Минск». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.

Крестный ход стартовал сегодня из Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря. Шествие предварила божественная литургия. По завершении богослужения архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий напутствовал паломников и возглавил начало молитвенного шествия.

За девять дней паломники пройдут 250 км. Их маршрут традиционно будет пролегать через четыре епархии и 21 храм. Завершится крестный ход в день Минской иконы Божией Матери 26 августа божественной литургией у стен Свято-Духова кафедрального собора в Минске.

К участию в молитвенном шествии могут присоединиться все желающие на любом отрезке пути.

Организатором крестного хода выступает Синодальный отдел Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. -0-