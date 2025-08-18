Паломники Всебелорусского крестного хода отправились из Жировичей в Минск

За девять дней паломники пройдут 250 км. Их маршрут традиционно будет пролегать через четыре епархии и 21 храм. Завершится крестный ход в день Минской иконы Божией Матери 26 августа божественной литургией у стен Свято-Духова кафедрального собора в Минске.