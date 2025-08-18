Теперь в словаре: что означает слово «скибиди» и когда его уместно использовать

В Кембриджский словарь добавили новые слова, появившиеся в молодежном сленге. Среди них — «скибиди». Что это такое и когда уместно использовать это слово — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «скибиди».
У слова «скибиди» нет какого-то конкретного значения. Его смысл может меняться в зависимости от контекста. Согласно Кембриджскому словарю, этим выражением можно назвать что-то хорошее, плохое, «крутое» или странное.
Выражение стало популярным благодаря анимационному сериалу, выходящему на YouTube, под названием «Скибиди Туалет». Сериал повествует о войне «скибиди туалетов» (унитазов с головами) и «агентов» (людей с камерами, телевизорами и другой техникой вместо головы). При этом слово существовало и до сериала, однако не было таким известным.
Когда уместно использовать.
Это выражение также может использоваться без особого смысла в качестве шутки. Иногда его могут добавлять для усиления высказывания.
Примеры употребления.
«Сегодня вышел новый выпуск “Скибиди Туалета”;»Мне нравится эта скибиди футболка«;»Мне кажется этот человек немного скибиди".