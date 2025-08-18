Теперь в словаре: что означает слово «скибиди» и когда его уместно использовать

Выражение стало популярным благодаря анимационному сериалу, выходящему на YouTube, под названием «Скибиди Туалет». Сериал повествует о войне «скибиди туалетов» (унитазов с головами) и «агентов» (людей с камерами, телевизорами и другой техникой вместо головы). При этом слово существовало и до сериала, однако не было таким известным.