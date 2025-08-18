Стало известно число неофициальных жен не вернувшихся с фронта бойцов СВО

В Госдуме заявили, что неофициальные жены были у 92 не вернувшихся с фронта бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили в думском комитете со ссылкой на данные Минобороны России, пишут «Ведомости».
Депутат отметила, что, по данным Верховного суда, женщин, которые претендуют на то, чтобы получить наследство участников СВО, единицы. Однако до Верховного суда дошли далеко не все, добавила парламентарий.
Она также отметила, что в Минобороны назвали другую цифру — 92 женщины.
Именно столько россиянок проживали совместно с пропавшим без вести или получившим несовместимые с жизнью ранения участником СВО или имеют с таким бойцом общего ребенка.
Парламентарий заявила, что других цифр ни в комитете по обороне, ни в Госдуме нет.
