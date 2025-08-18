Ледовый дворец стал прекрасным подарком жителям Губкинского

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа России открылся многофункциональный комплекс «Губкинский Арена». Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, в торжественном мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа России 18 августа состоялось торжественное открытие современного и комфортабельного многофункционального спортивного комплекса «Губкинский Арена», который стал настоящим подарком не только для жителей города, но и для всех взрослых и детей всего округа.
Площадь спорткомплекса превышает 6,5 тыс. кв. м, а его центральной частью является ледовая арена, способная вместить на своих трибунах четыреста зрителей. Инфраструктура дворца позволяет проводить тренировки по хоккею, фигурному катанию, хореографии, а также соревнования по зимним видам спорта круглый год. Помимо этого, в комплексе располагаются хореографический, гимнастический, тренажерный, тренерские и конференц-залы, медицинский кабинет, раздевалки, пункт проката коньков и другого инвентаря. Для тренировок юных хоккеистов дополнительно специально оборудованы два малых ледовых зала.
Спортивный комплекс оснащен самыми современными мультимедийными системами, позволяющими проводить культурно-развлекательные мероприятия и световые шоу. Красивый фасад Ледового дворца украшен множеством ярких декоративных световых элементов. Дополнительно на парковке у дворца установлен большой светодиодный экран для трансляции соревнований, благодаря которому жители и гости Губкинского смогут наблюдать за происходящим на ледовой арене, не покидаяавтомобилей. А для поклонников здорового образа жизни на прилегающей к комплексу территории оборудованы площадки с уличными спортивными тренажерами.
Особое внимание строители уделили удобству маломобильных граждан, для них предусмотрены специальные подъемники и места на трибуне, необходимое оборудование и спортинвентарь, делающее их пребывание на представлениях и соревнованиях очень комфортными.
Надежная работа инженерных систем здания обеспечивается благодаря современным решениям, включая трансформаторную подстанцию, компрессорное оборудование для подготовки льда и вентиляционные установки для поддержания микроклимата.
Новый Ледовый дворец, без сомнения, станет центром притяжения для жителей Губкинского и даст дополнительный импульс развитию спортивной жизни города.