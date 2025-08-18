Ледовый дворец стал прекрасным подарком жителям Губкинского

Площадь спорткомплекса превышает 6,5 тыс. кв. м, а его центральной частью является ледовая арена, способная вместить на своих трибунах четыреста зрителей. Инфраструктура дворца позволяет проводить тренировки по хоккею, фигурному катанию, хореографии, а также соревнования по зимним видам спорта круглый год. Помимо этого, в комплексе располагаются хореографический, гимнастический, тренажерный, тренерские и конференц-залы, медицинский кабинет, раздевалки, пункт проката коньков и другого инвентаря. Для тренировок юных хоккеистов дополнительно специально оборудованы два малых ледовых зала.