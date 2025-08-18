Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался информацией об избиении несовершеннолетней приезжим

СК России проверяет информацию об избиении несовершеннолетней в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о применении насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Согласно публикациям, неизвестный мужчина, предположительно приезжий, избил подростка на улице, причем инцидент мог быть не единичным.

— Председатель СК России Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам публикации, — говорится в сообщении.

