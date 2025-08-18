Бастрыкин заинтересовался информацией об избиении несовершеннолетней приезжим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о применении насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.