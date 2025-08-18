Бастрыкин заинтересовался информацией об избиении несовершеннолетней приезжим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о применении насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Согласно публикациям, неизвестный мужчина, предположительно приезжий, избил подростка на улице, причем инцидент мог быть не единичным.
— Председатель СК России Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам публикации, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Ребенок в грязном подгузнике, а мать пьяная: Отец забрал сына у бывшей жены, а теща решила вернуть его для «репутации».