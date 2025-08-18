Военный и политический эксперт Ян Гагин рассказал, что ВС России набрали неплохой темп и уже в ближайшем будущем займут города Красноармейск (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») и Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис также заявил, что Россия продолжает успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.