Вооруженные силы (ВС) России стали постепенно брать в окружение город Купянск в Харьковской области. Об этом в понедельник, 18 августа, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
По словам чиновника, к текущему моменту Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще занимают стратегически важные точки, поэтому взять населенный пункт с помощью лобовой атаки невозможно.
— Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени, — передает слова Ганчева ТАСС.
Военный и политический эксперт Ян Гагин рассказал, что ВС России набрали неплохой темп и уже в ближайшем будущем займут города Красноармейск (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») и Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис также заявил, что Россия продолжает успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.
До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.