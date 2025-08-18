Муха помогла мужчине выиграть астрономическую сумму денег

После удара Флитвуда мяч остановился на самом краю лунки, но не упал внутрь. Однако через несколько секунд он всё же скатился в лунку, и, как показали повторы, этому поспособствовала обычная муха. Насекомое село на мяч, а затем, переползая, сдвинуло его, что и привело к успешному завершению удара.