Муха помогла мужчине выиграть астрономическую сумму денег

Неожиданный помощник появился у британского гольфиста Томми Флитвуда во время турнира BMW Championship в Мэриленде. Благодаря вмешательству мухи спортсмен смог занять четвёртое место и заработать 910 тысяч долларов.
После удара Флитвуда мяч остановился на самом краю лунки, но не упал внутрь. Однако через несколько секунд он всё же скатился в лунку, и, как показали повторы, этому поспособствовала обычная муха. Насекомое село на мяч, а затем, переползая, сдвинуло его, что и привело к успешному завершению удара.
Эта необычная ситуация не только принесла Флитвуду призовые деньги, но и позволила ему получить дополнительный бонус в размере 1,45 миллиона долларов. Таким образом, общий выигрыш гольфиста превысил два миллиона долларов.
Теперь Томми Флитвуд, занявший пятое место в рейтинге FedEx Cup, готовится к следующему этапу соревнований — Tour Championship, где также рассчитывает на удачное выступление.