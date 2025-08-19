«Гормост» ищет подрядчика на ремонт перехода у новосибирской ГПНТБ

В Новосибирске объявили тендер на ремонт подземного перехода около Государственной публичной научно-технической библиотеки. За косметический ремонт власти готовы заплатить больше 9,5 миллионов рублей.
Из документации с портала Госзакупок стало известно, что подрядчик приведет в порядок стены и перекрытия, установит 41 новый светильник и заменит гранитные ступени спуски. Кроме того, здесь восстановят покрытие парапетов, отремонтируют пандусы, покрасят входные двери в красный цвет, а также установят на них доводчики.
Напомним, переход построили в 1989 году по проекту института «Новосибгражданпроект». Его длина почти 130 метров, а ширина пешеходной зоны три метра. После ремонта тоннель станет чище, светлее и безопаснее для горожан, сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.