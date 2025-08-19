«Гормост» ищет подрядчика на ремонт перехода у новосибирской ГПНТБ

Из документации с портала Госзакупок стало известно, что подрядчик приведет в порядок стены и перекрытия, установит 41 новый светильник и заменит гранитные ступени спуски. Кроме того, здесь восстановят покрытие парапетов, отремонтируют пандусы, покрасят входные двери в красный цвет, а также установят на них доводчики.