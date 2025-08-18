Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн показал варианты памятника Чебнёву, защищавшему Малую Локню

В течение 12 дней силами трех полков Сергей Чебнёв держал героическую оборону Малой Локни.

Источник: Аргументы и факты

Глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале показал варианты памятника-бюста Герою России Сергею Чебнёву, который ровно год назад, 18 августа 2024 года, отдал свою жизнь в Малой Локне во имя безопасности Курчатовской АЭС.

Всего на конкурс поступило шесть работ.

Как отметил Хинштейн, итоговое решение будет принимать профессиональное жюри. При этом мнение местных жителей тоже очень важно и оно будет учтено при принятии окончательного решения.

В августе 2024 года подполковник в отставке, пришедший служить в зону СВО добровольцем, в течение 12 дней силами трех полков держал героическую оборону Малой Локни. 18 августа Сергей Чебнёв возглавил контратаку на десант нацистов, который попытался закрепиться в тылу российских подразделений. Ему удалось сдержать наступление врага, но он получил смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что погибшего Героя России Сергея Чебнева сослуживцы опознали по шеврону. Военные также вытащили и бронежилет командира, который планируют перевезти в музей его родного города.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше