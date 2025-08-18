Хинштейн показал варианты памятника Чебнёву, защищавшему Малую Локню

В августе 2024 года подполковник в отставке, пришедший служить в зону СВО добровольцем, в течение 12 дней силами трех полков держал героическую оборону Малой Локни. 18 августа Сергей Чебнёв возглавил контратаку на десант нацистов, который попытался закрепиться в тылу российских подразделений. Ему удалось сдержать наступление врага, но он получил смертельные ранения.