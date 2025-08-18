Хинштейн показал варианты памятника Чебнёву, защищавшему Малую Локню

Глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале показал варианты памятника-бюста Герою России Сергею Чебнёву, который ровно год назад, 18 августа 2024 года, отдал свою жизнь в Малой Локне во имя безопасности Курчатовской АЭС.
Всего на конкурс поступило шесть работ.
Как отметил Хинштейн, итоговое решение будет принимать профессиональное жюри. При этом мнение местных жителей тоже очень важно и оно будет учтено при принятии окончательного решения.
В августе 2024 года подполковник в отставке, пришедший служить в зону СВО добровольцем, в течение 12 дней силами трех полков держал героическую оборону Малой Локни. 18 августа Сергей Чебнёв возглавил контратаку на десант нацистов, который попытался закрепиться в тылу российских подразделений. Ему удалось сдержать наступление врага, но он получил смертельные ранения.
Ранее сообщалось, что погибшего Героя России Сергея Чебнева сослуживцы опознали по шеврону. Военные также вытащили и бронежилет командира, который планируют перевезти в музей его родного города.