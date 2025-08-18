Россиянам назвали фразы, портящие первое впечатление на собеседовании

На собеседовании бывает важно каждое слово. Оно формирует образ профессионала и может решить, получите ли вы работу. Эксперт, психолог и HR-директор Дмитрий Чернышов рассказал, какие фразы лучше не использовать, чтобы не потерять шанс на должность. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— «Я старался/пытался/пробовал»: фокус на усилиях, а не результатах, рисует картину неэффективности. Убедительнее звучит конкретика: «Внедрил систему, сократив время обработки заявок на 30%», — отметил Чернышов.
Специалист подчеркнул, что собеседование — это не экзамен, а переговоры о взаимной выгоде. Стоит избегать фраз «Надеюсь, я вам подойду», «Где угодно», «Это сложный вопрос…», «Мне нужна эта работа», «Не знаю», «Я перфекционист», «Работа — моя жизнь» и «А что у вас по соцпакету?». Они могут разрушить доверие работодателя и создать образ неподготовленного кандидата.
Чернышов объяснил, что соискателю лучше демонстрировать свои достижения и навыки, задавать осмысленные вопросы и показывать, чем он может быть полезным для компании. Вместо «Я быстрообучаемый» лучше указать конкретные достижения.