Россиянам назвали фразы, портящие первое впечатление на собеседовании

Специалист подчеркнул, что собеседование — это не экзамен, а переговоры о взаимной выгоде. Стоит избегать фраз «Надеюсь, я вам подойду», «Где угодно», «Это сложный вопрос…», «Мне нужна эта работа», «Не знаю», «Я перфекционист», «Работа — моя жизнь» и «А что у вас по соцпакету?». Они могут разрушить доверие работодателя и создать образ неподготовленного кандидата.