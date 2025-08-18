Горшки с балкона летят, летят…

— Я думаю, мало кому в голову придет жаловаться на городских цветоводов, — комментирует ситуацию «МК» Григорий Пруцков, руководитель ТСН. — Конечно, фасад домов, украшенный цветами, выигрышно смотрится и радует глаз. Причем не только хозяина квартиры, но и всех соседей и случайных прохожих. Но ко всему надо подходить с умом. Я думаю, что подвесной ящик можно оборудовать на первом, втором этажах. Но выше — уже рискованно. Это как бомба замедленного действия: может рвануть в любой момент. Также не нужно выставлять цветы на подоконник при открытом окне, чтобы они «подышали». Столкнуть их сумеет даже кот. А вот в палисадниках, клумбах у подъездов — садоводам полное раздолье. Там красота точно никого не убьет. Наоборот, обрадует и даст прилив жизненных сил.