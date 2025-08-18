Горшки с балкона летят, летят…

Городское лето 2025 года поражает красками. У россиян снова вошло в моду обустраивать палисадники под окнами, разбивать клумбы и украшать балконы. Каких только цветов не встретишь, прогулявшись даже по самым скромным улочкам. Однако цветоводческий порыв стоит держать в руках. Специалисты по ЖКХ напоминают: балконы — не место для подвесных горшков. Да и прочий «огород» надо устраивать с оглядкой на ветреную погоду и неосторожных гостей.
Случаев с летающими цветами достаточно. В Ростове цветочный горшок упал с балкона и приземлился на коляску с младенцем. К счастью, ребенок не пострадал: прекрасное разбилось на козырьке транспортного средства. Но когда мама попросила убрать цветы с балкона, то ее саму же обвинили в происшествии. Мол, не стоило гулять с коляской под окнами.
В Москве шквалистый ветер унес подвесную клумбу с пятого этажа. И снова по счастливой случайности цветы расшиблись о землю. Но если бы в это время под окнами проходили люди, то не избежать беды. Соседи также попросили владельца перевесить мини-сад. Красота в данном случае может стать убийственной.
Горшки летают летними деньками и благодаря шумным компаниям. Неосторожно облокотился о перила балкона, и цветы спланировали на землю. В лучшем случае. А как в худшем — не сложно догадаться.
Установка подвесных цветочных конструкций прописана в законодательных актах, в основном — в локальных. В некоторых городах для установки ящиков с внешней стороны балкона или окон нужно сходить в администрацию и получить разрешение. В Москве, например, штраф за подвесную клумбу может составить от 1 до 5 тыс. рублей. А в случае ее падения ответственность, конечно же, понесет хозяин квартиры.
Стоит знать, что внешняя сторона перил или фасад здания являются общим имуществом, а значит крепление к ним предметов без решения общего собрания собственников не допускается, напоминает руководитель ТСН многоквартирного дома.
— Я думаю, мало кому в голову придет жаловаться на городских цветоводов, — комментирует ситуацию «МК» Григорий Пруцков, руководитель ТСН. — Конечно, фасад домов, украшенный цветами, выигрышно смотрится и радует глаз. Причем не только хозяина квартиры, но и всех соседей и случайных прохожих. Но ко всему надо подходить с умом. Я думаю, что подвесной ящик можно оборудовать на первом, втором этажах. Но выше — уже рискованно. Это как бомба замедленного действия: может рвануть в любой момент. Также не нужно выставлять цветы на подоконник при открытом окне, чтобы они «подышали». Столкнуть их сумеет даже кот. А вот в палисадниках, клумбах у подъездов — садоводам полное раздолье. Там красота точно никого не убьет. Наоборот, обрадует и даст прилив жизненных сил.