Зеленский заявил, что Украина готова к «реальному перемирию»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал свою позицию с лидерами Европы в преддверии встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Соответствующую публикацию в понедельник, 18 августа, он сделал на своей странице в социальной сети Х.
Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». В разговоре с украинским лидером участвовали президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
— Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссией и генеральным секретарем НАТО мы согласовали позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и созданию новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир, — говорится в публикации.
Представители Белого дома уточнили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа. Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
По данным СМИ, Зеленский готов рассматривать компромисс по линии фронта, если он будет отвечать интересам Украины. При этом позиция относительно сохранения войск в Донбассе остается твердой и не меняется. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.