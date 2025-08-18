Politico: частные компании Словакии продолжают поставлять оружие Киеву

Словацкие частные оружейные компании продолжают поставлять вооружение на Украину, и правительство страны не может этому препятствовать. Об этом в интервью газете Politico заявил госсекретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер.
«Мы вступили в ЕС ради общих ценностей, и мы уважаем принципы свободного рынка. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны вводить ограничения на деятельность предприятий оборонной промышленности», — подчеркнул он.
Мелихер пояснил, что большая часть продукции словацких оборонных компаний экспортируется в западные страны, а решение о дальнейшем использовании этого вооружения принимается уже покупателями.
В прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна может поставлять на Украину оружие собственного производства, но исключительно через частные коммерческие контракты, а не за счёт государственных резервов.
Ранее стало известно, что в НАТО признали факт истощения запасов европейского вооружения из-за Украины.