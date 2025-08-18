Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: частные компании Словакии продолжают поставлять оружие Киеву

В оборонном ведомстве Словакии не стали запрещать частным компаниям поставлять вооружение Украине.

Источник: Аргументы и факты

Словацкие частные оружейные компании продолжают поставлять вооружение на Украину, и правительство страны не может этому препятствовать. Об этом в интервью газете Politico заявил госсекретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер.

«Мы вступили в ЕС ради общих ценностей, и мы уважаем принципы свободного рынка. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны вводить ограничения на деятельность предприятий оборонной промышленности», — подчеркнул он.

Мелихер пояснил, что большая часть продукции словацких оборонных компаний экспортируется в западные страны, а решение о дальнейшем использовании этого вооружения принимается уже покупателями.

В прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна может поставлять на Украину оружие собственного производства, но исключительно через частные коммерческие контракты, а не за счёт государственных резервов.

Ранее стало известно, что в НАТО признали факт истощения запасов европейского вооружения из-за Украины.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше