«Теперь я киборг»: Алексей Чумаков едва не стал инвалидом и перенёс срочную операцию

«Юля меня буквально спасла. Операция длилась пять часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — поделился подробностями певец.
Хирургическое вмешательство было проведено в 67-й городской больнице Москвы. Операцию выполнил известный врач Дмитрий Николаевич Дзюкаев, которого сам Чумаков назвал лучшим специалистом в мире.
Ранее Юлия Ковальчук заявила, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка, так как «гештальт по мальчикам» пока не закрыт. Однако на данный момент артистка не беременна.