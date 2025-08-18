Ричмонд
«Теперь я киборг»: Алексей Чумаков едва не стал инвалидом и перенёс срочную операцию

Певец Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении. Об этом сообщает «СтарХит».

Источник: Life.ru

«Юля меня буквально спасла. Операция длилась пять часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — поделился подробностями певец.

Хирургическое вмешательство было проведено в 67-й городской больнице Москвы. Операцию выполнил известный врач Дмитрий Николаевич Дзюкаев, которого сам Чумаков назвал лучшим специалистом в мире.

Ранее Юлия Ковальчук заявила, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка, так как «гештальт по мальчикам» пока не закрыт. Однако на данный момент артистка не беременна.