«Теперь я киборг»: Алексей Чумаков едва не стал инвалидом и перенёс срочную операцию

Певец Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении. Об этом сообщает «СтарХит».