МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.

