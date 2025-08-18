МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.
