В Сладковском округе отпраздновали День Тюменской области

Участники познакомились с географией области, богатствами природы и ее разнообразием. Ребята приняли участие в увлекательных викторинах и рисовали рисунки, посвященные родной Тюменской области, а также исполняли любимые песни о Родине. Кроме того, была представлена книжная выставка «Тюменская область: вчера, сегодня, завтра». Книги о природе, истории и достижениях Тюменской области вызвали большой интерес.