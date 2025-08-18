В Сладковском округе отпраздновали День Тюменской области

Праздничные мероприятия в честь Дня Тюменской области провели в Сладковском округе 14 августа по национальному проекту «Семья», сообщили в отделе культуры спорта и работы с молодежью.
Специалистами домов культуры и библиотек Сладковского округа для ребят разных отрядов и гостей были подготовлены праздничные мероприятия: «Край мой родной — Тюменская область», «Край, где начинается Родина», интеллектуальные игры «Memory72», «Что, где, когда».
Участники познакомились с географией области, богатствами природы и ее разнообразием. Ребята приняли участие в увлекательных викторинах и рисовали рисунки, посвященные родной Тюменской области, а также исполняли любимые песни о Родине. Кроме того, была представлена книжная выставка «Тюменская область: вчера, сегодня, завтра». Книги о природе, истории и достижениях Тюменской области вызвали большой интерес.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.