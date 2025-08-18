В Самарской области Движение первых участвует в акции «Носики первых»

Активисты движения нарисовали плакат о том, как важно заботиться о братьях наших меньших, а также объявили сбор. Все собранные корма и вещи отправятся к тем, кто организует приюты и передержки для животных. Ящик для сбора находится в Доме молодежных организаций по адресу: ул. Ленина, д. 45. Для пожертвования можно принести сухие и влажные корма, пеленки, крупы (гречка, рис, овсянка, перловка), куриные спинки, лапки, головы, а также средства для обработки от блох, клещей и гельминтов.