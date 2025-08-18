В Самарской области Движение первых участвует в акции «Носики первых»

Движение первых городского округа Октябрьск Самарской области принимает участие во Всероссийской акции «Носики первых» по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации округа.
Акция приурочена ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 16 августа. Она будет проводиться до 30 октября. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Активисты движения нарисовали плакат о том, как важно заботиться о братьях наших меньших, а также объявили сбор. Все собранные корма и вещи отправятся к тем, кто организует приюты и передержки для животных. Ящик для сбора находится в Доме молодежных организаций по адресу: ул. Ленина, д. 45. Для пожертвования можно принести сухие и влажные корма, пеленки, крупы (гречка, рис, овсянка, перловка), куриные спинки, лапки, головы, а также средства для обработки от блох, клещей и гельминтов.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.