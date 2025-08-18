Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Белгорода опровергли фейк о массированной атаке БПЛА ВСУ

Власти Белгорода назвала фейком сообщения о готовящейся атаке на город с использованием свыше 1000 украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра.

Власти Белгорода назвала фейком сообщения о готовящейся атаке на город с использованием свыше 1000 украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра.

В сети ранее распространились видеокадры, на которых якобы мэр Белгорода Валентин Демидов говорит о готовящейся атаке на региональный центр с использованием более 1000 БПЛА ВСУ.

«Признаки монтажа очевидны, — опровергла это видео мэрия Белгорода в телеграм-канале. — Неестественная мимика, искажение изображения». Согласно публикации администрации, все это свидетельствует о «применении технологии дипфейка». «Материалы направлены на распространение дезинформации», — подчеркивается в сообщении мэрии.

Читайте также: В Вашингтоне перекрыли улицу, на которой находится украинское посольство.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше