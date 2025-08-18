Власти Белгорода опровергли фейк о массированной атаке БПЛА ВСУ

Власти Белгорода назвала фейком сообщения о готовящейся атаке на город с использованием свыше 1000 украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра.
В сети ранее распространились видеокадры, на которых якобы мэр Белгорода Валентин Демидов говорит о готовящейся атаке на региональный центр с использованием более 1000 БПЛА ВСУ.
«Признаки монтажа очевидны, — опровергла это видео мэрия Белгорода в телеграм-канале. — Неестественная мимика, искажение изображения». Согласно публикации администрации, все это свидетельствует о «применении технологии дипфейка». «Материалы направлены на распространение дезинформации», — подчеркивается в сообщении мэрии.
