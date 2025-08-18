18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Смолевичей хранил дома маковую солому и приспособления для изготовления наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Минской области Анну Адашкевич.
Житель города Смолевичи, 1978 года рождения, ранее судимый в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, попал в поле зрения правоохранительных органов в августе. По полученной оперативной информации, он подозревался в хранении и изготовлении наркотических веществ.
Сотрудники наркоконтроля Смолевичского РОВД провели в его доме осмотр, в ходе которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, находившееся в металлической емкости. Оно напоминало фрагменты стеблей и коробочек растения рода мак.
Экспертиза, проведенная в Борисовском межрайонном отделе ГКСЭ, подтвердила, что изъятое измельченное вещество является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, а именно маковой соломой массой 21,86 г.
Кроме того, в доме подозреваемого были обнаружены различные предметы и приспособления, используемые для изготовления наркотиков: полимерные бутылки с жидкостями, имеющими запах растворителя, пропитанные растворителем куски ткани, продукты переработки наркосырья, металлические емкости с остатками от сжигания, а также медицинские шприцы. Все эти предметы были изъяты.
Подозреваемый пояснил, что он нашел дикорастущий мак на территории Смолевичского района, собрал его и, вернувшись домой, изготовил наркотик для собственного употребления.
Мужчина задержан. По данному факту Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. -0-