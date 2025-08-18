Житель Смолевичей хранил дома маковую солому и приспособления для изготовления наркотиков

Кроме того, в доме подозреваемого были обнаружены различные предметы и приспособления, используемые для изготовления наркотиков: полимерные бутылки с жидкостями, имеющими запах растворителя, пропитанные растворителем куски ткани, продукты переработки наркосырья, металлические емкости с остатками от сжигания, а также медицинские шприцы. Все эти предметы были изъяты.