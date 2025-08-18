Врачи Красноярской больницы № 4 приступили к работе в новой операционной

Переоборудования помещений второго корпуса Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 завершились, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В больнице открылась современная операционная, которая была подготовлена с соблюдением всех требований хирургической безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить разделение потоков пациентов и медицинского персонала между «грязной» и «чистой» зонами.
«Так как наши специалисты оказывают экстренную помощь, то к нам поступают и пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями по всем трем профилям. Лечение таких пациентов требует особенных условий, при которых требования хирургической безопасности необходимо строго соблюдать. Мы уверены, что новая операционная станет важным шагом к улучшению качества и доступности медицинской помощи», — сообщила главный врач Вероника Кожухова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.