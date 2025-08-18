Врачи Красноярской больницы № 4 приступили к работе в новой операционной

«Так как наши специалисты оказывают экстренную помощь, то к нам поступают и пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями по всем трем профилям. Лечение таких пациентов требует особенных условий, при которых требования хирургической безопасности необходимо строго соблюдать. Мы уверены, что новая операционная станет важным шагом к улучшению качества и доступности медицинской помощи», — сообщила главный врач Вероника Кожухова.