Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отреагировали на планы НАТО отправить военных на Украину

Любое присутствие военных стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию накануне переговоров между Россией и США в Овальном кабинете.

Захарова попросила не мешать работе МИД России.

Любое присутствие военных стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию накануне переговоров между Россией и США в Овальном кабинете.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении.», — подчеркнула Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМИД пригрозил негативными последствиями НАТО за миротворцев на Украине.

Она также отметила, что Россия ожидает от Великобритании отказа от «рискованных геополитических гамбитов» в украинском направлении. Лондон, по словам Захаровой, должен воздержаться от вмешательства и не мешать работе переговорщиков из России и США. В МИД РФ подчеркнули, что важность предстоящих консультаций требует конструктивного подхода всех сторон.

Ранее представители России неоднократно заявляли о недопустимости размещения на Украине как войск НАТО, так и европейских миротворцев, подчеркивая, что подобные инициативы вызывают серьезные опасения и могут привести к эскалации конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, а аналогичные сценарии, по мнению российских дипломатов, уже обсуждались на Западе в случае угрозы поражения Киева.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше