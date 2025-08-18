В МИД РФ отреагировали на планы НАТО отправить военных на Украину

Ранее представители России неоднократно заявляли о недопустимости размещения на Украине как войск НАТО, так и европейских миротворцев, подчеркивая, что подобные инициативы вызывают серьезные опасения и могут привести к эскалации конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, а аналогичные сценарии, по мнению российских дипломатов, уже обсуждались на Западе в случае угрозы поражения Киева.