Власти Белгорода опровергли фейк о предстоящей атаке тысячи украинских дронов

Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы готовящейся атаке ВСУ на Белгород с использованием более тысячи дронов, является ложной. Мэрия Белгорода сообщила, что видеообращение от имени мэра Валентина Демидова — это фейк, созданный с помощью нейросетей.

Источник: Life.ru

«Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации», — говорится в сообщении мэрии.

Представители пресс-службы главы города обращают внимание на то, что крайне важно проявлять бдительность при получении информации, и советуют полагаться исключительно на те сведения, которые исходят из официальных и проверенных каналов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области 12-летний ребёнок пострадал при атаке украинского беспилотника. У мальчика минно-взрывная травма и ранение ноги. Пострадавший был экстренно доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.