Власти Белгорода опровергли фейк о предстоящей атаке тысячи украинских дронов

«Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации», — говорится в сообщении мэрии.
Представители пресс-службы главы города обращают внимание на то, что крайне важно проявлять бдительность при получении информации, и советуют полагаться исключительно на те сведения, которые исходят из официальных и проверенных каналов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области 12-летний ребёнок пострадал при атаке украинского беспилотника. У мальчика минно-взрывная травма и ранение ноги. Пострадавший был экстренно доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.