Трамп не стал лично встречать лидеров Европы по прибытии в Белый дом

Президент США Дональд Трамп не стал лично встречать и приветствовать европейских лидеров, которые прибыли в Белый дом на переговоры. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.

К текущему моменту в Вашингтон уже прибыли президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Ожидается, что никто из них не будет присутствовать в комнате во время встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, — говорится в материале.

Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Представители Белого дома уточнили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа. Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

