В Ростове водитель, лишенный прав, сбил подростка на пешеходном переходе

Вечером в понедельник, 18 августа, в 17:30 на проспекте Королева в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетним. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 36-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», совершил наезд на 16-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе дома № 9.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель на момент ДТП был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.
