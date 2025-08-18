Минтруда сказало, когда работнику при увольнении выплатят зарплату за две недели и за месяц

Существенное изменение условий труда может стать причиной не продления контракта по инициативе работника, которому не подходит, например, уменьшение зарплаты, установление или отмена дистанционной работы, отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. Предупрежденный об этом за месяц работник может решить не продлевать трудовые отношения с работодателем. В этом случае работодатель должен быть готов к выплатам.
«Выплата при увольнении выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка», — назвали в Минтруда величину выплат.
Кроме того, при отказе рабочего или служащего от продолжения работы в связи с установлением неполного рабочего времени (менее половины нормальной продолжительности рабочего времени) ему выплачивается выходное пособие не менее одного среднемесячного заработка.
