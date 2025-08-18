В Северном районе Оренбуржья провели экскурсию для клубов службы занятости

Женский и Молодежный клубы ЦЗН Северного района посетили экскурсию во время Дня службы занятости в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области.
Участники экскурсии из клубов «Северянка» и «Карьера56» получили массу положительных эмоций и полезной информации о работе животноводческого комплекса «Наратлы» компании «Эконива». Женщины интересовались вакансиями, перспективой карьерного роста, а молодежь — востребованными профессиями в сельском хозяйстве. Программа была насыщенной и разнообразной, что сделало ее интересной для всех возрастов.
Сначала участники познакомились с телятами и покормили их молоком. Затем они перешли к коровам-подросткам. Экскурсовод рассказала о рекордсменке среди коров, которая дает 75 литров молока в сутки. Гости комплекса смогли сами понаблюдать за процессом доения коров на карусели.
Финалом мероприятия стала дегустация молочной продукции. Участники смогли не только попробовать натуральные сыры, кефир, молоко и творог, но и самостоятельно приготовить молочный коктейль, крутя педали на велосипедах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.