Стал известен состав делегации США на переговорах с Украиной

В состав делегации Соединенных Штатов на переговорах с Украиной войдут пять высокопоставленных американских политиков. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщила телекомпания BBC со ссылкой на информацию от Белого дома.

В итоговый состав делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс.

Сам президент США Дональд Трамп не стал лично встречать и приветствовать европейских лидеров, которые прибыли в Белый дом на переговоры. К текущему моменту в Вашингтон уже прибыли президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украинский лидер Владимир Зеленский уже встретился с Трампом.

Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Представители Белого дома уточнили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа. Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

