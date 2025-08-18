Ричмонд
Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома

Президент США Дональд Трамп лично встретил прибывшего в Белый дом на переговоры украинского коллегу Владимира Зеленского. Американский лидер поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Об этом сообщил в понедельник, 18 августа, сообщил телеканал Sky News.

При этом Трамп не стал лично встречать и приветствовать европейских лидеров, которые прибыли в Белый дом на переговоры. К текущему моменту в Вашингтон уже приехали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер и другие.

Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Представители Белого дома уточнили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа. Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

