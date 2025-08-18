Зеленский приехал в Белый дом на переговоры с Трампом

Срочная новость.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал 18 августа в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал Fox News. Американский лидер примет коллегу в банкетном зале.
