В Минпросвещения составили календарь школьных каникул на 2025−2026 учебный год

Так, осенью учащимся советуют отдыхать с 25 октября по 2 ноября 2025 года. В том числе в праздничные дни с 3 и 4 ноября. Зимой: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Весной: с 28 марта по 5 апреля 2026 года. А начинать продолжительные каникулы следует с 27 мая по 31 августа 2026 года.