Ветераны СВО в Казбековском районе Дагестана получили поддержку для бизнеса

Ветераны специальной военной операции (СВО) в Казбековском районе Дагестана получили поддержку для развития собственного бизнеса по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
В центр занятости населения в Казбековском районе обратились ветераны СВО с целью найти работу. Проанализировав запросы граждан и ситуацию на местном рынке труда, специалисты по трудоустройству отметили, что отсутствуют подходящие вакансии, отвечающие профессиональному опыту и ожиданиям обратившихся. Их проинформировали о государственных мерах поддержки и предложили обратиться в управление социальной защиты населения.
В результате работы центра занятости и управления соцзащиты девяти обратившимся участникам специальной военной операции назначена государственная единовременная помощь на основании социального контракта. Данная мера поддержки позволит ветеранам СВО не просто получить временную финансовую помощь, а обрести возможность для самореализации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.