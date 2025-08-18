В Красноярском крае более 800 жителей с инвалидностью нашли работу

При поиске рабочего места карьерные консультанты центров занятости учитывают рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, ориентируются на знания и опыт кандидата, а также его личные предпочтения. Далее соискателю предлагают меры поддержки — занятия по социальной адаптации на рынке труда, помощь психолога, обучение востребованным профессиям, оплачиваемые стажировки, постоянную или временную работу. Приобретенные навыки помогают людям в карьере и жизни. Так они быстрее осваиваются в коллективе и закрепляются на рабочих местах.