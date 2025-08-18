В Красноярском крае более 800 жителей с инвалидностью нашли работу

Рабочие места обрели 838 инвалидов с начала года при поддержке службы занятости Красноярского края по национальному проекту «Кадры», сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
Граждан трудоустроили на позиции квалифицированных рабочих и служащих: бухгалтеров, водителей, делопроизводителей, менеджеров, швей, поваров, дизайнеров и других специальностей. Например, в Лесосибирске в салоне красоты уже больше года на оборудованном рабочем месте мастером маникюра трудится девушка с третьей группой инвалидности. Аналогичный пример в Канске, где женщина стала портной на швейной фабрике.
При поиске рабочего места карьерные консультанты центров занятости учитывают рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, ориентируются на знания и опыт кандидата, а также его личные предпочтения. Далее соискателю предлагают меры поддержки — занятия по социальной адаптации на рынке труда, помощь психолога, обучение востребованным профессиям, оплачиваемые стажировки, постоянную или временную работу. Приобретенные навыки помогают людям в карьере и жизни. Так они быстрее осваиваются в коллективе и закрепляются на рабочих местах.
«Соискателям с инвалидностью мы оказываем полное сопровождение. При необходимости организуем выезд мобильной бригады службы занятости на дом. Для удобства соискателей внедрили инклюзивную платформу “Пространство возможностей”. Этот цифровой сервис позволяет в дистанционном формате получить меры поддержки и всю информацию в сфере занятости», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.