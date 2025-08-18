Ричмонд
В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят двустороннюю встречу в Белом доме 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Переговоры политиков походят в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Ранее стало известно, что двусторонняя встреча американского и украинского лидеров запланирована на 20:15 по московскому времени. При этом в рамках мероприятия, помимо обсуждений между делегациями США и Украины, также состоятся контакты с лидерами стран Европы, поддерживающих Киев.

Известно, что Зеленский уже провел встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Контакты политиков состоялись в отеле неподалеку от Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Washington Post, что в переговорах со стороны США примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, американской госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Украине Стив Уиткофф.

