Дорожное предприятие из Сургута внедрит бережливые технологии

Сургутская компания «Дорожные ремонтные технологии» стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Основанное в 1992 году предприятие, специализирующееся на ремонте и содержании городских дорог, теперь получит возможность модернизировать свои производственные процессы. Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры проведут детальный анализ работы компании и помогут внедрить современные методы бережливого производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.