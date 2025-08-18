Ричмонд
Дорожное предприятие из Сургута внедрит бережливые технологии

Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры проведут детальный анализ работы компании.

Сургутская компания «Дорожные ремонтные технологии» стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Основанное в 1992 году предприятие, специализирующееся на ремонте и содержании городских дорог, теперь получит возможность модернизировать свои производственные процессы. Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры проведут детальный анализ работы компании и помогут внедрить современные методы бережливого производства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.