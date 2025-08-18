В Иркутской области отремонтируют 20,8 км дорог к спортивным учреждениям

Улицы, ведущие к спортивным учреждениям в Иркутской области, отремонтируют в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Суммарно это 19 улиц общей протяженностью в 20,8 км. На 14 участках длиной около 14 км работы завершат в этом году, на пяти (6,95 км) ремонт закончится в 2026-м. Улицы расположены в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхове, которые являются опорными территориями региона.
«Спортивные учреждения посещают тысячи детей и взрослых, которые ведут активный образ жизни, а также большое количество болельщиков спортивных состязаний. Качественная дорожная инфраструктура улучшает транспортную доступность объектов», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
В Иркутске ведут работы на 13 улицах, это 14 участков общей протяженностью около 16 км. В Ангарске ремонтируют улицу Олега Кошевого протяженностью 0,97 км. Она ведет к городской Федерации панкратиона (вид единоборств. — Прим. ред.). В Усолье-Сибирском ремонтирую три улицы общей протяженностью 2,2 км. Это улица Луначарского, на которой находится секция велоспорта детско-юношеской спортивной школы № 1, Комсомольский и Ленинский проспекты, ведущие к спортивному комплексу «Химик». В Черемхове ремонтируют два участка протяженностью 1,65 км. Улица Белинского ведет к бассейну, Школьная — к катку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.