В Иркутской области отремонтируют 20,8 км дорог к спортивным учреждениям

В Иркутске ведут работы на 13 улицах, это 14 участков общей протяженностью около 16 км. В Ангарске ремонтируют улицу Олега Кошевого протяженностью 0,97 км. Она ведет к городской Федерации панкратиона (вид единоборств. — Прим. ред.). В Усолье-Сибирском ремонтирую три улицы общей протяженностью 2,2 км. Это улица Луначарского, на которой находится секция велоспорта детско-юношеской спортивной школы № 1, Комсомольский и Ленинский проспекты, ведущие к спортивному комплексу «Химик». В Черемхове ремонтируют два участка протяженностью 1,65 км. Улица Белинского ведет к бассейну, Школьная — к катку.