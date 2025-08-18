Ричмонд
Началась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, приступили к переговорам в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским лидером.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин хочет окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.

— Весь мир устал от этой войны. За шесть месяцев я остановил шесть войн. Я думал, что этот конфликт будет самым легким (для урегулирования — прим. «ВМ»), но это не так, — передает слова президента США телеканал Sky News.

Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

Сам Трамп публично в очередной раз подчеркнул, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.

